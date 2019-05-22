Более тысячи выпускников лицеев по всей стране не будут сдавать бакалавр по иностранным языкам

Более тысячи выпускников лицеев по всей стране автоматически получат "десятки" по иностранному языку и не будут сдавать экзамен на степень бакалавра по этому предмету.

В прошлом году 12-классников, подтвердивших знания иностранных языков международным сертификатом, было на 220 меньше - 785.

Почти 900 лицеистов автоматически получили "десятки" по английскому языку, 88 - по французскому, 30 - по немецкому. 19 человек не будут сдавать экзамен по испанскому языку, семь - по итальянскому.

Экзамены на степень бакалавра будут проходить с 4 по 21 июня. В этом году для участия в сессии записались почти 18 тысяч кандидатов. Из них примерно две с половиной тысячи - те, кто не справился с тестами в прошлые годы.