В столице прошел конкурс среди начинающих швей

Завершился конкурс среди выпускниц швейных отделений профшкол. С непростым заданием - смоделировать женскую блузку - лучше всех справились шесть юных мастериц. А всего в профессиональном состязании участвовали 18 начинающих швей.

"Наблюдателями на конкурсе были представители отраслевых предприятий. Полученные знания позволят выпускницам открыть собственное дело. У них уже есть продуманные бизнес-планы", - сказала директор Центра передового опыта Александра Раецки.

"Этот конкурс очень важен, в первую очередь, для развития профессиональных навыков. Очень важно закрепить полученные знания и создать возможности для креатива", - отметила госсекретарь МОКИ Анжела Кутасевич.

Первой с заданием справилась Виктория Грама.

"На мой взгляд, задание несложное. Возможно, потому что я уже шила юбки, блузки, брюки для мужчин и женщин".

Третье место жюри разделило между тремя участниками, второе - между двумя, а победительницей стала выпускница столичного Центра передового опыта в легкой промышленности Даниела Кэпэцынэ.

"Первое место досталось участнице, которая проявила особенную аккуратность, как при моделировании изделия, так и в процессе шитья", - прокомментировала представитель Технологического коледжа Анжела Шереужева.

"Приятные эмоции. Я очень старалась, много работала над качеством. Мой преподаватель давно говорит, что в легкой промышленности главное - качество, поэтому я над этим много работаю", - сказала участница Даниела Кэпэцинэ.

Завершился конкурс модным показом. Представленные изделия изготовили начинающие модельеры и швеи.