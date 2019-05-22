Лаборатория микровиноделия открылась вчера в профессиональной школе города Ниспорены. Она построена и оснащена правительством в рамках программы "Filiera Vinului", разработанной Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Открытие учебной лаборатории микровиноделия стало последним этапом инвестиционного проекта по модернизации Ниспоренской профессиональной школы. Учреждение уже оснащено современными технологиями и оборудованием для специализированных классов и лабораторий, что позволяет в современных условиях изучать весь технологический процесс выращивания винограда и производства вина, в том числе прививку черенков, передает МОЛДПРЕС.
"Эта лаборатория очень важна как для учащихся профессиональных школ, которые будут повышать свою квалификацию в этой области, так и для более чем 600 виноградарей и виноделов региона, которые смогут проводить испытания вин, особенно для обонятельных, хроматических и вкусовых оценок", - сказал на церемонии открытия лаборатории министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Чубук.
Лаборатория спроектирована в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами качества. Здесь производится вино в учебных целях, а виноделы региона смогут проходить обучение на курсах повышения квалификации и консультационных сессиях, которые помогут им освоить современные технологии выращивания и переработки винограда.
Инвестиции в строительство и оснащение лаборатории, а также в приобретение тракторов и оборудования, необходимого для обработки школьной виноградной плантации, составили 750 тыс. евро.
Еще одна профильная лаборатория, соответствующая всем стандартам ЕС, отремонтирована и оснащена ранее в Техническом университете Молдовы.
Инвестиции программы "Filiera Vinului" составляют 104 млн евро, они распределены между 71 проектом в таких областях, как работы по модернизации и переоборудованию в соответствии с международными стандартами качества на 55 винодельнях и восьми предприятиях смежных отраслей, производящих экологическую упаковку, аксессуары для розлива вина, винодельческое оборудование и т. д.
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