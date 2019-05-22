Умер парикмахер, который изобрел укладку волос

Французский парикмахер Патрик Алес, получивший признание в 60-е, умер в возрасте 88 лет. Во Франции на 89 году жизни скончался парикмахер Патрик Алес, которого принято считать изобретателем укладки волос. Об этом пишет BFMTV.

Настоящее имя парикмахера - Хесус Гонсале, и он испанец по происхождению. В 30-е годы прошлого века его семья бежала во Францию, когда была вынуждена спасаться от гражданской войны, передает Корреспондент.

Алес начинал работать как курьер в одном из парикмахерских салонов. Однако позднее сам увлекся парикмахерским делом и получил признание в сфере ухода за волосами. Именно он в 1964 году изобрел процедуру укладки волос.

Благодаря ему люди начали расчесывать волосы не сухими, а влажными, для придания им желаемой формы, одновременно используя фен.