Депутаты ПДС-ППДП провели вчера собрание в парламенте, чтобы сделать селфи

Так называемое специальное заседание парламента, сознанное вчера депутатами блока ACUM, было лишь поводом для некоторых из них сделать селфи в стенах законодательного органа.

Депутат ППДП Кирилл Моцпан и ещё несколько его коллег были замечены позирующими с довольными лицами. Придав «важности» этому позорному моменту, избранники от ПДС и ППДП покинули зал заседаний.

Напомним, депутаты ПСРМ не приняли приглашение на это заседание, расценив его как дешевый спектакль, поставленный Андреем Нэстасе и Майей Санду.

«То, что срежиссировали сегодня представители блока ACUM, - ложь, не вписывающаяся в законные рамки Регламента парламента Республики Молдова»,- написал депутат ПСРМ Григоре Новак в Facebook.

Согласно Регламенту парламента, пленарное заседание может быть созвано президентом, председателем парламента или третью депутатов. Если в течение 3 месяцев парламент не принимает законов или если в течение 45 дней с момента создания парламента избранники не назначают правительство после двух попыток, президент имеет право распустить парламент.