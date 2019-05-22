Запущены работы по модернизации теплоснабжения на Чеканах

На этой неделе были запущены работы по восстановлению трех участков тепловых труб диаметром 150, 200 и 250 мм и длиной более 700 метров на Чеканах.

Более десяти тысяч жильцов улиц Мирча чел Бэтрын, Игорь Виеру и Михаил Садовяну получат услуги по модернизации теплоснабжения, отмечает Termoelectrica в пресс-релизе, передает IPN.

Работы являются частью инвестиционного плана и предполагают замену трех сегментов старой трубы с более чем 30-летним сроком эксплуатации, представлявшей повышенный риск аварий.

"Каждое инвестиционное решение основано на улучшение качества услуг Termoelectrica. Эта модернизация приведет к сокращению потерь на данном сегменте и снижению вероятности аварий", - сказал генеральный директор Termoelectrica Вячеслав Ени.

В работах задействованы десятки рабочих. В настоящее время они роют канавы, затем должны удалить старые трубы и установить новые. В контексте этих работ, 15 жилых домов будут отключены от водоснабжения в конце этого месяца почти на десять дней. Замена труб должна быть завершена к середине следующего месяца.