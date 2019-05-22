По данным издания, до того, как отправиться в церковь, мужчина убил свою бывшую невесту, находясь у нее дома. Представитель местной полиции заявил, что правоохранители патрулировали район около церкви, куда впоследствии пришел стрелок, и поэтому смогли оперативно отреагировать, передает РИА Новости.

"Стрелок был идентифицирован как Рудсон Арагон Гимараеш (Rudson Aragón Guimarães), 39 лет, бывший военный воздушных сил. Он был ранен выстрелом военной полиции в штате Минас-Жерайс и доставлен в больницу. Всего четыре человека погибли от рук подозреваемого", - пишет издание.

Представитель полиции Флавио Сантьяго заявил, что в церкви находились 20 человек, а у стрелка было еще шесть боеприпасов. "Если бы полиция не прибыла вовремя, ситуация была бы гораздо хуже", - приводит издание его слова.