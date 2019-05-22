Цены на некоторые лекарства снизились на 2%

Цена на ряд медикаментов, продаваемых в аптеках страны, снизилась в апреле более чем на 2%.

Как сообщили в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям, в числе препаратов, зарегистрированных по новым ценам, - нестероидные противовоспалительные средства, противоастматические, антибактериальные препараты системного действия, антибиотики, гомеопатические средства, препараты для лечения ран и язв, антигипертензивные, психоаналептики, системные антигистаминные и антитромботические препараты, передает МОЛДПРЕС.

На территории Республики Молдова уже прошли процедуру авторизации и повторной авторизации 125 лекарственных средств, из которых 49 медикаментов европейского происхождения, 41 препарат выпускается фармацевтическими компаниями стран СНГ, 14 препаратов - отечественная продукция и 21 - из других стран. Около 72,8% разрешенных препаратов отпускаются на основании рецепта врача.

В течение апреля, в результате рассмотрения заявок, поданных в Комиссию по авторизации импорта медикаментов, специалисты допустили к ввозу 141 препарат. К ним относятся лекарства для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противовирусные препараты, противоопухолевые и иммуномодулирующие средства, офтальмологические препараты, кортикостероиды и психостимуляторы.