Президент снова подал запрос в Конституционный суд

Президент Республики Молдова Игорь Додон объявил сегодня на брифинге, что подал запрос в Конституционный суд, чтобы узнать крайний срок роспуска нынешнего законодательного органа, если парламентское большинство не будет создано.

По его словам, он снова обратился в Конституционный суд с запросом, с какого дня необходимо рассчитывать три месяца – со дня признания парламентских выборов или со дня проведения учредительного собрания парламента.

"Скорее всего, осталось две недели, если за эти две недели не будет создано парламентское большинство, я буду вынужден распустить парламент, а новоизбранные депутаты должны будут взять на себя ответственность за последствия", - отметил Игорь Додон.

Глава государства добавил, что граждане ждут, что депутаты приступят к работе, и назначат новое правительство. Он потребовал от избранников народа в кратчайшие сроки представить решение: создание парламентского большинства или досрочные выборы.

Парламентские выборы состоялись 24 февраля. В законодательный орган прошли четыре партии: ПСРМ, ДПМ, Политический блок ACUM и Партия "Шор". До настоящего времени, политформированиям не удалось создать парламентское большинство