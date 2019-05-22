Полиция арестовала велосипедного вора

Полиция арестовала 40-летнего мужчину при очередной попытке кражи велосипеда.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, 26-летний молодой человек обратился к правоохранителям 25 апреля. Он сообщил, что у него украли велосипед, который находился на лестничной площадке 8-го этажа жилого дома.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и сказил, что совершил кражу из-за финансовых проблем. Велосипед он продал за символическую цену. Ранее мужчину уже судили за подобный случай.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.