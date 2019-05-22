Додон намерен распустить парламент, если политический кризис не разрешится

Президент Игорь Додон поставил депутатам ультиматум. Глава государства дал две недели на преодоление нынешнего политического кризиса. В противном случае он распустит парламент, избранный 24 февраля. Заявление было сделано в ходе брифинга.

"Либо вы берётесь за работу и создаёте парламентский альянс, выбираете руководство правительства, либо признаете, что амбиции, молдавское упрямство, у некоторых - румынское, не позволяют вам найти общий язык, и вы идёте на досрочные выборы", - заявил резко Додон.

В частности он говорил о депутатах фракций ПДС и ППДП, которые, с одной стороны, не перестают критиковать Додона и социалистов, а с другой - настаивают, чтобы ПСРМ поддержала их политическую повестку.

"Некоторые разгуливают по пустому парламенту и устраивают там шоу, не зная регламента. Создавайте альянс и отбросьте свои глупые амбиции. Избиратели и левого фланга, и правого устали. Если же нет - досрочные выборы. Люди ждут ясности",- продолжил Додон.

Глава государства подчеркнул, что попросил Конституционный Суд разъяснить, когда он будет вправе распустить парламент - 9 июня или 21 июня.