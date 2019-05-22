Президент Игорь Додон поставил депутатам ультиматум. Глава государства дал две недели на преодоление нынешнего политического кризиса. В противном случае он распустит парламент, избранный 24 февраля. Заявление было сделано в ходе брифинга.
"Либо вы берётесь за работу и создаёте парламентский альянс, выбираете руководство правительства, либо признаете, что амбиции, молдавское упрямство, у некоторых - румынское, не позволяют вам найти общий язык, и вы идёте на досрочные выборы", - заявил резко Додон.
В частности он говорил о депутатах фракций ПДС и ППДП, которые, с одной стороны, не перестают критиковать Додона и социалистов, а с другой - настаивают, чтобы ПСРМ поддержала их политическую повестку.
"Некоторые разгуливают по пустому парламенту и устраивают там шоу, не зная регламента. Создавайте альянс и отбросьте свои глупые амбиции. Избиратели и левого фланга, и правого устали. Если же нет - досрочные выборы. Люди ждут ясности",- продолжил Додон.
Глава государства подчеркнул, что попросил Конституционный Суд разъяснить, когда он будет вправе распустить парламент - 9 июня или 21 июня.
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
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