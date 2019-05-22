Вышел трейлер фильма Тарантино Однажды в Голливуде

Лента уже была показана в рамках Каннского кинофестиваля и была восторженно воспринята зрителями.

Sony Pictures Entertainment выпустила новый трейлер фильма Квентина Тарантино Однажды в Голливуде. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании и набрал за сутки почти 4 миллиона просмотров, передает Корреспондент.

Ленту, премьера которой прошла на Каннском кинофестивале 2019, уже успели окрестить самой эмоциональной и ностальгической из работ Тарантино.

В фильме создатель соединил черный юмор, драму и гротеск. Также критики отметили блестящий актерский состав.

Известно, что роли в фильме исполнили Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Эмиль Хирш, Брюс Дерн, Дэмиан Льюис, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Курт Расселл и другие.

Картина была восторженно принята в Каннах - зрители шесть минут аплодировали после премьеры.