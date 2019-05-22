В провинции Сиена перевернулся туристический автобус. В результате ДТП один человек погиб, десять ранены. Всего в автобусе было 60 пассажиров.
По информации местного издания Corriere di Siena, ДТП случилось в среду утром на трассе Сиена — Флоренция, пишет РИА Новости.
Итальянская компания по управлению автомобильными дорогами ANAS уточняет, что авария произошла в районе города Монтериджони.
На записи видно, как из опрокинувшегося автобуса по очереди выбираются молодые люди.
Сейчас на месте работают медики и сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших доставляют в местные больницы.
Un morto e diversi feriti nell’incidente che ha coinvolto un pullman di turisti stranieri, uscito di strada ribaltandosi sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena. @TgrRai #IoSeguoTgr pic.twitter.com/0KDYlCYYw6— Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 мая 2019 г.
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