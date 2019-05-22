Политолог об обещанных блоком ACUM протестах: Вряд ли это возможно

Политолог Дионис Ченушэ высказался по поводу заявлений лидеров блока ACUM о массовых протестах.

Как сообщает tribuna.md, в одной из соцсетей Дионис Ченушэ написал, что эти обещания им будет сложно выполнить, «учитывая, что после выборов протесты были малочисленными и короткими, впрочем, как и все другие протесты, организованные ПДС и ППДП за последние 2 года».

«Как блок может утверждать, что люди выйдут на массовые, и еще и продолжительные протесты? Для этого нужен повод, а досрочные выборы совсем не повод. Пока большинство молдавских СМИ заявляют, что именно социалисты и/или блок «АКУМ» подталкивают страну к досрочным выборам. Другие мнения едва ли слышны. С досрочными выборам, или без, но граждане больше хотят перемен и динамики, нежели стагнации или неопределенности», – написал политолог.