Пара вернулась из роддома, забыв младенца в такси

Пропажу родители заметили, когда водитель отъехал от их дома. В итоге они не на шутку испугались.

В Германии родители забыли новорожденного в такси, венрувшись из роддома. Они заметили пропажу младенца, когда водитель уже отъехал. Об этом пишет ТСН.

Сам водитель также не сразу среагировал, и обнаружил ребенка, когда решил пообедать на заднем сидении. Лишь тогда он поспешил вернуть его перепуганным родителям, передает Корреспондент.