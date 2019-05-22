Глава Платформы ДА Андрей Нэстасе раскритиковал медиа-НПО в ходе одной из онлайн-передач за то, что его поместили на панно "Недругов прессы", установленном перед парламентом Республики Молдова 3 мая 2019.
Нэстасе заслужил такое прозвище со стороны НПО за то, что неоднократно позволял себе агрессию в адрес неудобных журналистов. Но вместо того, чтобы попросить прощения за свое агрессивное поведение с журналистами, Андрей Нэстасе решил напасть теперь и на авторов этого панно, имея в виду Петру Маковея, исполнительного директор НПО "Ассоциация Независимой Прессы".
"Наши НПО дошли до того, что называют меня Недругом прессы. Так в нашей стране с беспристрастностью. Я говорю, что дважды два - четыре, а ты говоришь, что дважды два - 6. И, конечно, некто (ссылка на Петру Маковея), который выставляет себя гуру нашего общества, выйдет и скажет, что нет, это мы - объективные, дважды два - 5", - сказал Андрей Нэстасе.
На этом же панно "Недругов прессы" были расположены и другие депутаты бывшего блока ACUM, в том числе бывшая член ЛДПМ Мария Чобану. Как и ее нынешний шеф Андрей Нэстасе, бывшая подчиненная Влада Филата, Мария Чобану тоже проявляет агрессию и использует вульгарную речь в адрес неудобных журналистов.
Андрей Нэстасе проявлял себя агрессивно в особенности с журналистами Publika TV. Летом 2018 он толкнул журналистку Publika TV Оксану Боднар в ходе одного из предвыборных мероприятий этих двух партий. А в октябре 2017 Нэстасе запугивал съемочную группу Publika TV, пытаясь силой выставить журналистов из конференц-зала, поскольку журналисты пытались заснять промптер, с которого лидеры ППДП читали текст для прессы. Позже Нэстасе напал на репортеров и других медиа-ресурсов.
В июне 2018 лидер Платформы ДА подверг словесной агрессии журналистов Moldova 1, поскольку ему не понравилось, как они освещали его деятельность. А 25 июля 2018 Нэстасе выместил свою злость на Privesc.eu за то, что они не сняли его протест перед столичной мэрией. Privesc.eu ответили Нэстасе, обвинив его манипуляции.
Неоднократно Андрей Нэстасе словесно и физически нападал на журналиста Вадима Унгуряну, а 14 мая 2019 Нэстасе накинулся на Ziarul Național и журналиста Виталие Хадея.
В других случаях лидер ППДП называл журналистов "наемниками", "жалкими" и "мелкими", предупреждая их, что "они расплатятся за зло, нанесенное стране". "Преступник" и "уголовник" - его самые любимые слова. К таким ярлыкам Андрей Нэстасе с пеной у рта приговаривает всех, кто не аплодирует ему слепо, всех политических оппонентов и журналистов.
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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РАК
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День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для деловых начинаний. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ВЕСЫ
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День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СТРЕЛЕЦ
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
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