Андрей Нэстасе нападает на медиа-НПО: "Есть у нас одна, строящая из себя большого гуру в обществе"

Глава Платформы ДА Андрей Нэстасе раскритиковал медиа-НПО в ходе одной из онлайн-передач за то, что его поместили на панно "Недругов прессы", установленном перед парламентом Республики Молдова 3 мая 2019.

Нэстасе заслужил такое прозвище со стороны НПО за то, что неоднократно позволял себе агрессию в адрес неудобных журналистов. Но вместо того, чтобы попросить прощения за свое агрессивное поведение с журналистами, Андрей Нэстасе решил напасть теперь и на авторов этого панно, имея в виду Петру Маковея, исполнительного директор НПО "Ассоциация Независимой Прессы".

"Наши НПО дошли до того, что называют меня Недругом прессы. Так в нашей стране с беспристрастностью. Я говорю, что дважды два - четыре, а ты говоришь, что дважды два - 6. И, конечно, некто (ссылка на Петру Маковея), который выставляет себя гуру нашего общества, выйдет и скажет, что нет, это мы - объективные, дважды два - 5", - сказал Андрей Нэстасе.

На этом же панно "Недругов прессы" были расположены и другие депутаты бывшего блока ACUM, в том числе бывшая член ЛДПМ Мария Чобану. Как и ее нынешний шеф Андрей Нэстасе, бывшая подчиненная Влада Филата, Мария Чобану тоже проявляет агрессию и использует вульгарную речь в адрес неудобных журналистов.

Андрей Нэстасе проявлял себя агрессивно в особенности с журналистами Publika TV. Летом 2018 он толкнул журналистку Publika TV Оксану Боднар в ходе одного из предвыборных мероприятий этих двух партий. А в октябре 2017 Нэстасе запугивал съемочную группу Publika TV, пытаясь силой выставить журналистов из конференц-зала, поскольку журналисты пытались заснять промптер, с которого лидеры ППДП читали текст для прессы. Позже Нэстасе напал на репортеров и других медиа-ресурсов.

В июне 2018 лидер Платформы ДА подверг словесной агрессии журналистов Moldova 1, поскольку ему не понравилось, как они освещали его деятельность. А 25 июля 2018 Нэстасе выместил свою злость на Privesc.eu за то, что они не сняли его протест перед столичной мэрией. Privesc.eu ответили Нэстасе, обвинив его манипуляции.

Неоднократно Андрей Нэстасе словесно и физически нападал на журналиста Вадима Унгуряну, а 14 мая 2019 Нэстасе накинулся на Ziarul Național и журналиста Виталие Хадея.

В других случаях лидер ППДП называл журналистов "наемниками", "жалкими" и "мелкими", предупреждая их, что "они расплатятся за зло, нанесенное стране". "Преступник" и "уголовник" - его самые любимые слова. К таким ярлыкам Андрей Нэстасе с пеной у рта приговаривает всех, кто не аплодирует ему слепо, всех политических оппонентов и журналистов.