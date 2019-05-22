Ученые: Лондон, Нью-Йорк и Шанхай под угрозой затопления к 2100 году

До сих пор считалось, что, если темпы выброса углекислого газа в атмосферу не сократятся, к 2100 году уровень моря повысится не более чем на метр. Однако, как утверждается в новом совместном исследовании британских и американских ученых, эта оценка является весьма скромной.

Проанализировав темпы сокращения площади ледяного покрова Гренландии и Антарктики, ученые пришли к выводу, что реальные темпы повышения уровня воды в мировом океане могут быть почти в два раза выше, передает bbc.

В результате климатических изменений под угрозой затопления могут оказаться Лондон, Нью-Йорк и Шанхай. Сотням миллионов людей придется искать другое место проживания.

Главная угроза мировой экономике

Глобальные температуры повышаются в течение многих лет. Организация объединенных наций еще в 2016 году назвала глобальное изменение климата главной угрозой мировой экономике.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2019, генсек ООН Антониу Гутерреш подтвердил, что климатические риски остаются самыми важными.