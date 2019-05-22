В Skype произошел масштабный сбой

У пользователей мессенджера Skype возникли проблемы при авторизации и отправке сообщений.

Пользователи из разных стран, в том числе из России, пожаловались на сбой в работе мессенджера Skype вечером во вторник, 21 мая, сообщает портал Downdetector, передает Корреспондент.

Половина из поступивших жалоб указывает на проблемы с входом в аккаунт. Кроме того, другая половина сообщений указывает на плохую работу самого сайта.



Уточняется, что жалобы относительно сбоев поступили от жителей из Британии, Германии, Италии, США, Японии, России и других стран.