Новостной портал tribuna.md создал онлайн-опрос. Читатели сайта имеют возможность высказать свое мнение о политическом кризисе, с которым сталкивается наша страна в настоящий момент.
Подавляющее большинство считает, что блок ACUM виноват в политической ситуации в стране.
Из 507 опрошенных 338 (67%) проголосовавших решили, что блок ACUM является главным виновником политического кризиса в Республике Молдова.
60 респондентов (12%) считают, виновными Партию социалистов Республики Молдова.
59 граждан (12%) - Демократическая партия Молдовы.
28 избирателей (6%) решили, что виноваты все
4% настаивают на том, что избиратели будут нести ответственность за политический кризис в стране.
Два человека считают, что никто не виноват.
Одному проголосовавшему вовсе безразлична политическая ситуация в стране.
По мнению читатаелей сайта партия Шор не набрала ни одного голоса, и она не виновата в политическом кризисе.
Напомним, что Блок ACUM состоящий всего из 26 депутатов, требует пост премьер-министра и спикера парламента. Демократическая партия Молдовы предложила им пост премьер-министра, но блок ACUM отказался.
Как заявил президент Игорь Додон, депутаты ПДС и ППДП предпочитают устраивать шоу и приходят в парламент ради того, чтобы сделать селфи.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для деловых начинаний. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для деловых начинаний. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для деловых начинаний. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
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