Опрос: 67% граждан Молдовы считаю, что ACUM виновен в политическом кризисе

Новостной портал tribuna.md создал онлайн-опрос. Читатели сайта имеют возможность высказать свое мнение о политическом кризисе, с которым сталкивается наша страна в настоящий момент.

Подавляющее большинство считает, что блок ACUM виноват в политической ситуации в стране.



Из 507 опрошенных 338 (67%) проголосовавших решили, что блок ACUM является главным виновником политического кризиса в Республике Молдова.

60 респондентов (12%) считают, виновными Партию социалистов Республики Молдова.

59 граждан (12%) - Демократическая партия Молдовы.

28 избирателей (6%) решили, что виноваты все

4% настаивают на том, что избиратели будут нести ответственность за политический кризис в стране.

Два человека считают, что никто не виноват.

Одному проголосовавшему вовсе безразлична политическая ситуация в стране.

По мнению читатаелей сайта партия Шор не набрала ни одного голоса, и она не виновата в политическом кризисе.

Напомним, что Блок ACUM состоящий всего из 26 депутатов, требует пост премьер-министра и спикера парламента. Демократическая партия Молдовы предложила им пост премьер-министра, но блок ACUM отказался.

Как заявил президент Игорь Додон, депутаты ПДС и ППДП предпочитают устраивать шоу и приходят в парламент ради того, чтобы сделать селфи.