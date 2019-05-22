ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

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