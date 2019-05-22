Политический "каминг-аут" лидеров блока ACUM Майи Санду и Андрея Нэстасе "обнуляет" шансы на создание антиолигархической коалиции парламентского большинства совместно с Партией социалистов Додона.
В последние недели в стране развернулась пиар-кампания по выборам депутатов в Европейский парламент. Граждан Молдовы с румынскими паспортами — а их по самым скромным подсчетам не менее полумиллиона — зовут на избирательные участки. Руководители блока ACUM открыто поддержали Национал-либеральную партию Румынии, которая стремится в Европарламент. Агитационный плакат с фотографиями Санду и Нэстасе размещен на официальном сайте регионального отделения румынской партии, передает Regtrends.
Агитация за НЛП — мягко говоря, противоречивый шаг для блока ACUM. Партия, которую когда-то возглавлял нынешний президент Румынии Клаус Йоханнис, неоднократно предлагала откровенно унионистские программы в отношении Молдовы. Хоть их и пытались завуалировать мягкими формулировками про "возвращение РМ в европейскую семью", фактически в проектах НЛП речь шла именно о поглощении Молдовы.
Например, в 2016 году партия под предлогом "ускорения евроинтеграции Молдовы" предложила сближать правовое, политическое, экономическое и культурное пространства Молдовы и Румынии. В проекте НЛП предлагалось объединить силовые структуры двух стран, продвигать румынскоязычные СМИ, упростить порядок получения румынского гражданства и поддерживать Бессарабскую митрополию Румынской православной церкви. В свое время план вызвал бурю негодования в Молдове, так как подразумевал, что часть государственных ведомств страны попросту "отойдут" Румынии.
Несмотря на это, в конце прошлого года национал-либералы презентовали новую "стратегию для Республики Молдова". Соавтор документа, вице-председатель партии Дину Гынду прямо заявил, что ее цель — поглощение Молдовы: "Это начало обратного отсчета по возвращению Бессарабии в состав Румынии. В соответствии с нашей стратегией, максимум через 10 лет воссоединение с Румынией будет возможным». Ключевые пункты программы за два года не изменились: массовая и быстрая раздача румынских паспортов, точечные проекты (например, предоставление университетских грантов и стипендий), слияние государственных структур, которые сообща должны работать над процессом объединения. При этом партийный чиновник связал падение популярности идеи "унири" в самой Молдове с "манипуляциями Москвы", которая "зомбирует" молдавское население.
Рядовые национал-либералы излагают свое видение румынско-молдавских отношений совсем просто. Так, нынешний евродепутат, идущий на новый срок по спискам НЛП, Зигфрид Мурешан называет себя "искренним сторонником унири". А еще один кандидат от партии Рареш Богдан вообще обозначил Молдову как территорию "Великой Румынии":
"Неприемлемо считать эту часть Великой Румынии, которая сегодня называется Республикой Молдова, территорией, просто брошенной в чьи-то руки. Это территория, принадлежавшая Румынии, на которой живут миллионы румын. И Румыния несёт за неё обязанность старшего брата, иногда даже вопреки желанию тех, кто на некоторых уровнях не понимают определённые вещи".
Эти слова Богдан сказал в присутствии Майи Санду и Андрея Нэстасе, которые на них никак не отреагировали и красноречиво промолчали.
Лидеры ACUM никогда не скрывали своих симпатий к унионизму, но в прошлом все же старались не говорить столь открыто об объединении двух стран, оперируя обобщенными формулировками "возвращения домой". Однако сотрудничество с выступающей за ликвидацию молдавской государственности НЛП, по-видимому, подводит черту под попытками одновременно "усидеть на двух стульях". Теперь ACUM вливается в нестройную когорту унионистских сил Молдовы — и это явно неприятный сюрприз для России.
Не секрет, что возможность формирования большинства из ПСРМ и блока ACUM и в Брюсселе, и в Москве рассматривалась в качестве приемлемого варианта в текущей ситуации затянувшегося политического кризиса. Данная модель может быть жизнеспособной и даже эффективной при условии совпадения главной цели у данных политических формирований, а именно – освобождения страны от режима Влада Плахотнюка.
Длительное время мы наблюдали вязкий процесс тяжелого коалиционного торга между социалистами и проевропейцами. Пока ПСРМ старалась вести себя относительно прагматично, члены ACUM были более эмоциональны в своем поведении, регулярно «выстреливая» в публичное информационное пространство раздражающими и зачастую неприемлемыми предложениями в адрес социалистов.
С поддержкой Национал-либеральной партии Румынии ACUM, по сути, громко "хлопает дверью" и идет на досрочные выборы. Лидеры блока не могут не понимать, что с этого момента с ними никогда не пойдут на сотрудничество позиционирующие себя убежденными "промолдавскими" государственниками социалисты и Додон. Не говоря уже о том, что Москва не может допустить "сваливание" нейтральной Молдовы (где есть пророссийский анклав Приднестровье и военная база РФ) в Румынию — страну-члена НАТО.
Резкий маневр ACUM осложняет планы планы не только России, но и самого Евросоюза, который тоже надеялся обеспечить место во власти для своих протеже через создание большинства с социалистами. Брюссель явно не для того растил проевропейскую оппозицию, чтобы она политически форсировала проблемный и малополезный для ЕС процесс объединения Молдовы с Румынией.
Не стоит сомневаться, что токсичный союз с румынскими национал-либералами дорого обойдется ACUM. Он уже стал объектом информационной атаки в ряде молдавских СМИ, а с началом кампании по досрочным выборам на эту "болевую точку" будут непременно "давить" все оппоненты проевропейцев. В данных условиях социалисты получили дополнительные политические аргументы, чтобы "умыть руки" и полностью сосредоточится на подготовке к досрочным парламентским выборам.
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