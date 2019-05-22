Четверо подростков изнасиловали 12-летнего мальчика - МВД

Полиция Украины расследует изнасилование 12-летнего мальчика четырьмя старшеклассниками.

Область, где случилось ЧП, в интересах ребенка не разглашается. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.

Заявление об изнасиловании мальчика четырьмя подростками из той же школы подала мать жертвы.

По информации следствия, в компании подростков, совершивших преступление, подстрекателем был 15-летний ранее осужденный старшеклассник. Как сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, заявление правоохранителям было подано 21 мая, но преступление было совершено намного раньше.

"Вы только вдумайтесь! Как этот мальчик каждый день ходил в школу, где видел ежедневно тех, кто неоднократно над ним издевался, и все же решил рассказать об этом своей матери. Нужно задуматься, сколько еще таких детей просто молчат, потому что им стыдно об этом рассказывать", - заявил он.