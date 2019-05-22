В Яловенском районе построили водонапорную башню

Свыше миллиона леев потратили на строительство водонапорной башни в коммуне Гангура Яловенского района. Кроме того, водопровод продлили более чем на два километра, и теперь услугой могут пользоваться еще около ста семей.

"Трудно нам было без воды. По 150 леев платили за трактор и 27 леев за три тонны. Нам привозили по три цистерны в месяц.

"Теперь стало очень хорошо. Мы подключили и стиральные машины, и душевую кабину, и вода в доме есть, оборудовали себе в доме туалет. Это просто замечательно".

Перед тем как пустить воду в дома людей, ее протестировали.

"Водопровод был устаревший, а вода не самая качественная. А сейчас, согласно анализам и лабораторным отчетам, вода пригодна для употребления", - сказал директор НАПБ Ион Сула.

Мэр коммуны Гангура говорит, что второй этап проекта включит в себя продление и обновление водопровода.

"Нам нужно полтора километра центрального водопровода и километр по селу. На это необходим миллион леев. Мэрия коммуны Гангура заложила в бюджет полмиллиона, и мы рассчитываем на средства из центрального бюджета, 500 тысяч из районного совета", - сказал мэр коммуны Гангура Марчел Бобейка.

"Разумеется, мы поможем нашим коллегам. Этот проект жизненно важен для этой коммуны, потому что у них не было водопровода, они привозили воду в цистернах", - сказал председатель Яловенского района Геннадий Сажин.