Ветеринары из Америки прибывшие в Кишинев стерилизуют 400 собак

400 собак будут стерилизованы командой американских ветеринаров, которые находятся на этой неделе в Республике Молдова. Врачи являются представителями международной организации "World Vets".



Согласно пресс-релизу примэрии Кишинева, операции проводятся в центре стерилизации столицы, а врачам помогают 10-15 добровольцев, студенты профильного факультета Аграрного университета Молдовы. Ежедневно проводится около 100 операций, передает IPN.

Лица, которые не могут позволить себе соответствующие услуги в частных клиниках из-за высокой стоимости, а также хозяйствующие субъекты, владеющие собаками (на строительных площадках, в кооперативных гаражах и т. д.), могут принести своих питомцев в профильный центр стерилизации.

Миссия является второй в этом году. В марте команда ветеринаров из Румынии стерилизовала более 100 животных.

По данным примэрии, в настоящее время ведутся переговоры еще по двум таким миссиям.