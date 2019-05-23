Регистрация украинского собственника санатория "Молдова" отменена в судебном порядке.

Регистрация украинского собственника санатория "Молдова" отменена в судебном порядке.

Право собственности на целостный имущественный комплекс санатория в 2018 году было признано за предприятием "SDY-INVEST GRUP" SRL решением Хозяйственного суда Одесской области.

Эта компания в 2008 году заключила договор о купле-продаже санатория с Агентством публичной собственности при Министерстве экономики и торговли Молдовы в рамках программы приватизации, которую проводило соседнее государство. Однако, уплатив только половину стоимости, компания "SDY-INVEST GRUP" SRL. посчитала санаторий своим и стала оформлять на себя с помощью решений одесских судов. Далее последовали перепродажи, и последним владельцем строений и земли санатория стала фирма "Сенвилиа-инвест Украина", пишет otkat.od.ua

Государственная канцелярия Республики Молдова подала апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Одесской области от 21.07.2010 г., отметив, что данное дело вообще не относилось к его подсудности, и любые споры относительно выполнения договора о продаже санатория должны были рассматриваться только судебными инстанциями Республики Молдова. С этим утверждением апелляционный суд не согласился, но все остальные доводы апеллянта были приняты.

Прежде всего, поскольку предприятие "SDY-INVEST GRUP" SRL оплатило только половину суммы, оно так и не приобрело права собственности на спорный объект. В 2011 г. Высшая судебная палата Республики Молдова отменила решение о приватизации санатория "Молдова", и он повторно вошел в список объектов приватизации.

Далее, согласно закону Республики Молдова "Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении", до полной оплаты имущества и полного выполнения постприватизационных обязательств по договору купли-продажи покупатель не имел права без письменного согласия продавца продавать или любым другим способом отчуждать либо передавать предмет договора.

Апелляционная инстанция отметила, что Хозяйственный суд Одесской области ограничился при принятии решения вырванным из контекста договора условием о том, что право собственности на «целостный имущественный комплекс» переходит к "SDY-INVEST GRUP" SRL с момента подписания акта приема-передачи, однако системного анализа условий договора не провел. Между тем, приобретая санаторий, новый собственник должен был также оплатить его кредиты в двух банках. Сделано это, конечно, не было.

Постановлением Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда решение Хозяйственного суда Одесской области от 2010 г. было отменено. С компании "SDY-INVEST GRUP SRL" в пользу Государственной канцелярии Республики Молдова, помимо активов и недвижимости санатория, будет взыскано 38250 грн. судебного сбора. Легко предположить, что "SDY-INVEST GRUP" SRL воспользуется возможностью обжалования, поэтому окончательное решение судьбы санатория "Молдова" остается за Верховным Судом, — пишет "Верховенство права" со ссылкой на постановление суда.

Только угроза международного скандала, видимо, пока сдерживала застройку высотными домами территории в пять гектаров, — отметили в издании.