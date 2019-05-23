Люди стали покупать больше частных домов в сельской местности

Граждане стали покупать больше частных домов в сельской местности. По данным Агентства государственных услуг, за первые три месяца текущего года граждане приобрели почти 13 с половиной тысяч домов на земле, что почти на 30% больше, чем в тот же период 2018-ого.

В первом квартале этого года больше всего домов купили в Хынчештском районе - свыше 700. 660 частных домов было приобретено в Оргеевском районе. На третьей строчке рейтинга - Яловенский район.

В то же время незначительно снизились продажи такой недвижимости в Бричанском, Кантемирском, Каушанском и Чимишлийском районах, а также в Кишиневе.

Согласно данным IDIS Viitorul, граждане предпочитают частные дома, так как потребительские кредиты стали доступнее и появились проекты, которые способствуют покупке жилья. Среди них - правительственная программа Prima Casă.

В рамках проекта государство гарантирует 50% от суммы кредита. Стоимость жилья не может превышать миллион леев, первый взнос составляет 10% от суммы.