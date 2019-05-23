Социалистам и блоку ACUM снова досталось от бывшего вице-премьера Александра Муравского.
Он считает, что и те, и у другие только и делают, что перекладывают ответственность на лидера ДПМ Влада Плахотнюка, не делая ничего для преодоления политического кризиса.
"Как ни включишь тв, почти на каждой программе слышишь: "Плахотнюк, Плахотнюк, Плахотнюк...".И так практически каждый день.Вот сижу и думаю. Или Плахотнюк платит всем всем за постоянное упоминание своего имени. Или мы такие, что умудрились продвинуть наверх самых тупых лакеев, которые не способны родить ни одной идеи, которые не способны даже встретиться и провести нормальные переговоры",- написал Муравский в Facebook.
И даже попытки ПСРМ и блока ACUM делать жесткие заявления - это лишь имитация устрашения, считает Муравский. Вице-премьер задался вопросом, зачем и кому нужны тогда эти формирования.
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