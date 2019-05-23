В селе Пырлица отремонтировали детский сад

В селе Пырлица Унгенского района завершили капитальный ремонт детского сада - поменяли крышу, обновили фасад и обустроили игровые площадки. В 2016-ом здание дошкольного учреждения было серьезно повреждено дождями с градом. Работы обошлись в три миллиона леев, деньги выделили из резервного фонда правительства.

"Тогда, на средства местной и районной администрации мы не могли решить проблему. А когда обратились в республиканскую Комиссию по чрезвычайным ситуациям, нас услышали и помогли", - сказала депутат ДПМ Людмила Гузун.

"Это пример того, что в кризисных ситуациях правительство готово вмешаться. Ведь мы говорим о природном катаклизме, который произошел три года назад", - отметил министр сельского хозяйства и регионразвития Николай Чубук.

Родители говорят, что рады завершению ремонта и помощи властей.

"Очень качественно все сделано, и крыша, и в группах красиво. Все хорошо, я довольна".

"До ремонта приходилось печку топить. Теперь очень хорошо, я горжусь, что работаю в таком детсаду. Раньше, когда летом шел дождь, не знали, что делать, подставляли ведра".

"Очень хорошо, тепло. Было время, когда во время дождя в группы текла вода, теперь все решилось".

На выделенные деньги руководству детского сада удалось также обновить игровые площадки.

"Правительство выделило нам три миллиона 180 тысяч леев. Мы сделали капитальный ремонт крышы, обновили фасад и павильоны", - добавила директор детсада Наталья Иримка.

Детский сад в коммуне Пырлица посещают около 280 детей.