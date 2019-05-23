Давление некоторых политиков на поставщиков топлива может оставить граждан без бензина и солярки

Популистское давление некоторых политиков на поставщиков топлива может оставить граждан без бензина и солярки. Об этом говорят сами импортеры горючего, и отмечают, что цены на АЗС повысили из-за подорожания на внешних рынках. Политизация этой проблемы и принуждение компаний снизить цены приведут к убыткам и кризису на местном рынке топлива.

В сообщении для прессы импортеры горючего уточняют, что в марте тонна бензина стоила 608 долларов, а в середине мая цена выросла более чем на 12% и достигла 682 долларов. Дизельное топливо подорожало на девять процентов. Из-за изменений на международном уровне горючее подорожало не только в нашей стране, но и в соседних Румынии и Украине.

Кроме того, почти год цены были заморожены по настоянию госучреждений, в результате чего импортеры понесли убытки. Рост цен на топливо обусловлен также и изменением котировок национальной валюты. Молдавский лей обесценился по отношению к доллару почти на 5%.

Среди политиков, которые спекулируют по вопросу повышения цен на топливо, числятся и представители блока ACUM.

После того, как большинство заправок страны повысили цены на топливо, в Совете по конкуренции заявили, что проведут собственное расследование данной ситуации, чтобы установить, не является ли подорожание следствием картельного сговора.