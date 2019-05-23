Театр "Ликурич" выступил для детей в пенитенциарном учреждении

13 детей младше трех лет воспитываются своими матерьми в тюрьмах. Для них по случаю Дня защиты детей труппа театра Ликурич дала спектакль.

"Этим детям не хватает общения. Важно, чтобы они смотрели спектакли, побывали в цирке, но из-за положения, в котором оказались их матери, у них нет такой возможности", - сказала омбудсмен по правам детей Майя Бэнэреску.

Женщины очень рады любой возможности разнообразить будни детей.

"Тюрьма - не место для детей. Но мы нарушили закон и несем ответственность за содеянное. Они этого еще не понимают. Они думают, что здесь и есть их дом".

"Независимо от ситуации в которой мы находимся, это всё-таки дети и мы очень благодарны".

"Это было важно, потому что дети видят то, чего никогда ещё не видели в этих стенах".

В пенитенциарных учреждениях страны отбывают наказание около 380 женщин.