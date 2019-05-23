В ЕС начинаются выборы в Европарламент

Сегодня начинаются выборы в Европейский парламент. Больше 400 миллионов европейских граждан с правом голоса ждут на избирательных участках.

Выборы в Европарламент проходят поэтапно: каждая страна выбрала день с 23 по 26 мая.

Cегодня проголосуют только Великобритания и Нидерланды. Завтра, 24 мая, выборы в Европарламент пройдут в Ирландии и Чехии, которая пригласит избирателей к урнам и 25 мая, одновременно с Латвией, Словакией и Мальтой.

Все же, большинство стран назначили выборы на воскресенье, 26 мая. В этот день выбирать евродепутатов будут в 21 стране, в том числе Франции, Германии, Италии, Испании и Румынии.

В парламенте Европейского союза всего 751 депутат. После выхода Великобритании из ЕС их число сократится до 705. Из 73 британских мандатов 27 получат несколько стран-участниц сообщества, еще 46 останутся вакантными в случае расширения ЕС.