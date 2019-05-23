В Комрате 17-летний парень утонул на глазах у друзей

17-летний парень утонул в озере в селе Светлый в Гагаузии. На место трагедии прибыли спасатели, но лишь спустя два часа тело подростка смогли вытащить из воды.

По данным ГИЧС, парень был студентом Светловского Агроколледжа. После уроков он решил искупаться с друзьями в озере. Парень первым зашел в воду, чтобы похвастаться перед друзьями как хорошо он плавает.

С начала этого года зарегестрировано уже семь подобных случаев. Несколько дней назад 10-летний ребенок утонул в озере в селе Кунича Флорештского района.

Спасатели настоятельно просят не упускать из вида несовершеннолетних детей, особенно находясь возле озер и рек.

Кроме того, просьба не плавать в запрещенных местах и водоемах, которые не оборудованы спасательными вышками.