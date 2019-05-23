Зарезавшего двух школьников шизофреника из Китая приговорили к смерти

Смертная казнь ждет жителя Китая. Суд принял решение о высшей мере наказания, несмотря на то, что мужчине диагностировали шизофрению. В прошлом году он напал на трех школьников и женщину. Двое детей скончались.

Народный суд средней ступени города Шанхая публично огласил приговор, сообщило издание Paper. Подсудимого Хуана Ичуня ждет смертная казнь и пожизненное лишение политических прав, передает 360.

Хотя результаты судебно-психологической экспертизы показали наличие у 29-летнего безработного китайца шизофрении, приговор ему вынесли с учетом тяжести и опасности преступления. Обычно в таких случаях уголовно-правовую дееспособность считают ограниченной.

В июне 2018 года Хуан Ичуня напал с ножом на учащихся школы и женщину возле ворот учебного заведения в районе Сюэхуэй. Двоих детей врачи спасти не смогли, они скончались от полученных ранений.

Подозреваемого задержали при помощи прохожих. В полиции он заявил, что решил "отомстить обществу", поскольку никак не мог найти работу.

Расследуя дело, правоохранители выяснили, что китаец более полугода искал цель для нападения. С мая по октябрь 2017 года он фотографировал школы и детские сады в Шанхае и Гуанчжоу, а также снимал окрестности на видео.