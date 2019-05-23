Глобальный сбой произошел в работе YouTube

Видеохостинг YouTube дал сбой. О трудностях в работе сервиса сообщили жители нескольких стран. Пользователи не могут смотреть размещенные на сайте ролики. Некоторых не пускает в аккаунт.

Сложности с YouTube наблюдаются в ряде стран, сообщил портал Downdetector. На сбои жалуются жители США, Украины, Японии, Франции, России, Великобритании, Болгарии, Румынии и других стран, передает 360.

Больше всего проблем фиксируется с трансляцией видео. Об этом заявили 77% пользователей. Еще 12% испытывают трудности со входом в свой аккаунт, а 10% говорят о нестабильной работе самого сайта.

"Видео загружается от 20 секунд до полутора минут. Иногда появляется предложение повторить попытку. Некоторые ролики грузятся быстрее, чем другие", — жалуются на Downdetector.

Сначала, уверяют пользователи, все было хорошо, потому видео работать перестало, а некоторых попросту выкинуло из своих аккаунтов.

"Очень медленное подключение", — уверяют в сообщениях, добавляя, что его скорость составляет 800 килобит в секунду.

Судя по интерактивной карте, в США на данный момент фиксируется наибольшее количество сбоев.