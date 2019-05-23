Останки людей пойдут на удобрения в США

Использовать тела умерших людей в качестве сырья для удобрений разрешили в американском штате Вашингтон. Соответствующий документ подписал 21 мая губернатор Джей Инсли, сообщила газета "Известия" со ссылкой на BBC.

В тексте нового закона сказано, что компостирование человеческих останков является альтернативой традиционному захоронению или кремации. Подобный метод признан безопасным для окружающей среды, пишет "Газета.Ru".

Предложенная технология довольно проста. Тело умершего помещают в стальной ящик с опилками, соломой и травой. После естественного разложения, на которое отводится около 30 дней, родственники смогут использовать останки в саду или на огороде, передает 360.

По данным издания, схожий вариант "похорон" одобрен в Швеции и был предложен «зелеными» в Бельгии в качестве удобрений для городских парков.