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В США засняли торнадо-близнецов
// фото: скриншот из видео
10:58, 23 May 2019
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К счастью, обошлось без жертв.

Необычное погодное явление было заснято в Оклахоме во время недавней серии ураганов, обрушившихся на южные штаты. Видео приводит NDTV.

За последние пять дней по США прошлись примерно 130 торнадо, которые привели к разрушениям зданий, линий электропередач и наводнениям, передает Моя Планета.

Двойные торнадо (смерчи) возникают значительно реже, но чаще приводят к серьезным повреждениям инфраструктуры.




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