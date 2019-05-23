В США засняли торнадо-близнецов

К счастью, обошлось без жертв.

Необычное погодное явление было заснято в Оклахоме во время недавней серии ураганов, обрушившихся на южные штаты. Видео приводит NDTV.

За последние пять дней по США прошлись примерно 130 торнадо, которые привели к разрушениям зданий, линий электропередач и наводнениям, передает Моя Планета.

Двойные торнадо (смерчи) возникают значительно реже, но чаще приводят к серьезным повреждениям инфраструктуры.