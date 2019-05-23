В столице свыше тысячи семей воспитывают близнецов

Свыше тысячи семей в столице воспитывают близнецов. Для сотни таких близнецов-пятиклассников мэрия организовала праздничное мероприятие.

"Статистика показывает, что в последние годы значительно выросло число семей, в которых рождаются близнецы, и нас это радует. Мы хотим им уделить особое внимание". - сказала глава столичного управления образования Родика Гуцу.

Близнецы Мария и Дарья с детства увлекаются танцами.

Кирилл и Артем отмечают, что иногда одеваются одинаково, но предпочитают все же подчеркивать индивидуальность.

"У нас одинаковые глаза, нос, волосы. Но голоса у нас разные и ростом мы отличаемся. Кроме того я левша, а он правша".

Родители говорят, что близнецов растить хоть и трудно, зато приносят они вдвое, а то и втрое больше радости.

"Два одинаковых, и в то же время таких разных ребенка. У каждого свои любимые занятия, цвет, любимое блюдо".

"Когда они были маленькими, мы им купили разные сережки, потому что путали. Был случай, когда в поликлинике два раза взвесила одного и того же ребенка, потому что они все были одеты одинаково".

В Кишиневе зарегистрированы 450 семей, в которых растут близнецы младше семи лет, и около 700 пар близнецов, которые уже ходят в школу. В десяти семьях растут тройняшки, а у одной супружеской пары родились сразу четверо близнецов.