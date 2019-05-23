В Италии перевернулся туристический автобус: среди пострадавших есть граждане Молдовы

Число пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в районе итальянского города Сиена превысило 30 человек, среди них 2 гражданина Молдовы. Количество погибших осталось прежним – один человек.

Итальянские СМИ сообщали, что погибшая – 40-летняя женщина-гид, сопровождавшая большую группу туристов, в которую наряду с россиянами входили граждане Армении, Казахстана, Украины, Беларуси, Молдовы и Румынии. Туристы направлялись из Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену, передает Корреспондент.

"Пока найти компанию, организовавшую поездку, не удается", - добавили в посольстве России.

Не ясно, существовала ли какая-то страховка и кто будет выплачивать компенсацию.

Состояние граждан Молдовы стабильное. Муж с женой ехали отдыхать на море, и по последним данным, основная версия – неосторожность при вождении. Мужчине медицинская помощь не понадобилась, а женщину отвезли в больницу.

Напомним, ДТП произошло в 9:30 утра на трассе, соединяющей Сиену с Флоренциейв районе города Монтериджиони. Автобус вылетел с дороги и упал в овраг и перевернулся. Изначально сообщалосьоб одном погибшем и 10 пострадавших.