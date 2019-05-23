Павел Мидриган: Если социалисты не договорятся с ДПМ, будут досрочные выборы

ПСРМ и ДПМ должны прийти к консенсусу по преодолению политического кризиса, потому что стране не нужны досрочные выборы.

Заявление принадлежит юристу Павлу Мидригану и было сделано во время передачи на НТВ Молдова.

"Граждане не удовлетворены тем, что делают новые депутаты, потому что страна находится в политической блокаде. Я, как избиратель от ПСРМ, считаю, что если в течение недели социалисты не получат ответа от ACUM, то они должны предложить переговоры демократам, потому что следует избегать досрочных выборов", - сказал Мидриган.

Он также отметил, что ПСРМ не нужно тратить время, ожидая ответа от ACUM.

"Возможно, ACUM стремится остаться в оппозиции, зачем тратить время на ожидание решения.И ДПМ была избрана людьми, даже если она занимает иную позицию, политики должны прийти к общему знаменателю, чтобы работать на благо людей. Если социалисты не договорятся с ДПМ, будут досрочные выборы, потому, что другого решения не существует", - говорит Мидриган.