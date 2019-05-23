В Страшенском районе, в селе Сирец отметили праздник храма

Храмовый праздник в селе Сирец Страшенского района отметили с размахом. Местные жители пели, танцевали и с радостью встречали гостей. Среди них был и премьер Павел Филип.

"Мы гордимся духовно богатыми, трудолюбивыми, добрыми людьми. Мы гордимся нашим селом".

"Мэру желаю крепкого здоровья, терпения и способности руководить селом как полагается. Посидели за столом, пришли в церковь, приняли гостей, детей, родственников".

"Село за последние годы изменилось к лучшему. Много предприятий разных открыли. Желаю всем процветания, развития и всего наилучшего".

В этом году селу Сирец исполняется 426 лет. С праздником местных жителей поздравил уроженец Страшенского района Павел Филип.

"Я считаю, что это очень хорошая традиция в Молдове - отмечать храмовый праздник населенных пунктов. В эти дни мы принимаем гостей, и все словно лучше становятся", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Люди с удовольствием фотографировались с премьером. Хозяйки предлагали высокому гостю традиционные закуски и вина.

Во время визита в село Павел Филип посетил Дом культуры, который ремонтируют в том числе при поддержке правительства, которое выделило на обновление здания 250 тысяч леев. Там премьера встречали участники творческих коллективов.

- Добро пожаловать!

- Очень рад познакомиться и поздороваться с вами. Жму вашу руку, господин премьер-министр.

В селе Сирец в ближайшее время отремонтируют лицей и два детских сада. Кроме того, правительство выделило 2,5 млн леев на обновление дорог в рамках проекта "Хорошие дороги - 2".