Потап и Настя Каменских женятся: стало известно, где пара отпразднует свадьбу

На свадьбу Потап и Настя пригласили многих звезд, а зал наполнится несколькими сотнями гостей.

Каменских и Потап будут праздновать свадьбу в ресторане под Киевом сегодня, 23 мая. Утром на летнюю террасу свозят технику, цветы и полным ходом идет подготовка к грандиозному празднику, передаеь УНИАН.

"Да, Потап и Настя женятся. Ресторан будет полностью закрыт", - рассказали ТСН официанты заведения.

Инсайдеры также сообщили, что на свадьбу Потап и Настя пригласили многих звезд, а зал наполнится несколькими сотнями гостей. В ресторане журналистам рассказали, что одно место у них стоит до полторы тысячи гривен.

Молодожены Потап и Настя арендовали всю территорию. На летней террасе уже поставили большие экраны.

После свадьбы новоиспеченная супружеская пара отправится в свадебное путешествие и будет отдыхать до 3-го июня.