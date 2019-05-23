ДТП в Чимишлии: автомобиль на скорости врезался в грузовик

Серьезная авария произошла в Чимишлии, автомобиль врезался в проезжающий мимо грузовик.

На камере видоерегистратора видно, как водитель автомобиля выезжая с прилегающей дороги не снизил скорость, в результате чего, въехал в грузовик.

Легковой автомобиль был заметно поврежден. Водитель резко нажал на тормоз после столкновения. А вот водитель грузовика продолжил движение по своей полосе.

О пострадавших информация не поступала.