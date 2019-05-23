Актер Джеффри Раш получил рекордную для Австралии сумму в размере 1,9 миллиона долларов США в качестве компенсации после выигранного иска о клевете против сиднейского таблоида Daily Telegraph за сообщения, обвиняющие его в "ненадлежащем поведении" по отношению к женщине, с которой он вместе снимался, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.
Актер Джеффри Раш подал иск против издательства Nationwide News и журналиста Джонатана Морана в конце 2017 года после двух статей, опубликованных в Daily Telegraph. В статьях говорилось о ненадлежащем поведении Раша в отношении актрисы Эрин Джин Норвилл, передает РИА Новости.
В апреле суд постановил, что издательство Nationwide News, которому принадлежит таблоид Daily Telegraph, должно выплатить актеру Джеффри Рашу компенсацию в размере 850 тысяч австралийских долларов (около 610 тысяч долларов США). Кроме того, согласно решению суда, актеру полагалась дополнительная компенсация за понесенные убытки. По мнению судьи, Daily Telegraph не смогла обосновать истинность сообщений, обвиняющих актера в "ненадлежащем поведении" во время постановки "Короля Лира". Таблоид обжаловал решение суда.
В четверг во время очередных слушаний федеральный суд постановил, что общая сумма компенсации убытков актера должна составить 2,87 миллиона австралийских долларов (1,9 миллиона долларов США).
Дополнительная компенсация включает в себя 1 миллион долларов (687 тысяч долларов США) за экономические потери в прошлом, 919 тысяч долларов (631 тысяч долларов США) за потенциальный экономический ущерб в будущем и 42 тысячи (28,8 тысячи долларов США) в качестве возмещения за нематериальные убытки.
Отмечается, что это самая крупная сумма компенсации, которую суд в Австралии присуждал одному человеку.
В декабре 2018 года австралийская актриса Яэль Стоун, известная по роли в сериале Netflix "Оранжевый — хит сезона", также обвинила актера Джеффри Раша в домогательствах. Стоун рассказала о периоде, когда оба актера играли в театральной постановке "Дневник сумасшедшего" (Diary of a Madman) в театре Сиднея в 2010 и 2011 годах. Раш, которому тогда было 59 лет, был уже состоявшимся актером, а 25-летняя Стоун начинала карьеру. Сам Раш выступил с заявлением, в котором отверг обвинения Стоун.
Австралийский актер театра, кино и телевидения Джеффри Раш - обладатель премии "Оскар" за роль в фильме "Блеск" 1996 года. Также актер является лауреатом премий BAFTA, "Золотой глобус", "Эмми" и "Тони".
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