Международная операция Интерпола Blackwrist, проводившаяся в Таиланде, США и Австралии, позволила задержать преступников, совершавших сексуальное насилие в отношении детей, говорится в коммюнике организации.
Там отмечается, что старт операции, получившей название из-за браслета, который носил один из преступников, было положено в 2017 году, передает Риа Новости.
Тогда в теневом сегменте Интернета был обнаружен сайт с примерно 63 тысячами подписчиков. В течение продолжительного времени на нем регулярно появлялись новые материалы, связанные с насилием над детьми - мальчиками в возрасте до 13 лет."Насильники очень беспокоились о том, чтобы их не задержали, поэтому часто маскировали детей и оставляли очень мало визуальных или аудио зацепок", - отмечают в Интерполе.
Личности первых жертв насильников удалось установить к ноябрю 2017 года, а еще через два месяца в Таиланде и Австралии были задержаны преступники. Аресты в этих странах продолжились, также злоумышленники были найдены в США. В ходе операции Интерпола из рук насильников удалось спасти 50 детей, однако поиски других пострадавших, которых может быть около 100 человек, продолжаются.
Что касается насильников, то администратор сайта Монтри Салангам, задержанный в Таиланде, был приговорен к 146 годам тюремного заключения по обвинениям в насилии над детьми, а также манипуляциями с материалом об этом насилии. Еще двое задержанных также получили продолжительные сроки - 36 и 40 лет.
Комментарии
- В Италии перевернулся туристический автобус: среди пострадавших есть граждане Молдовы
- В США засняли торнадо-близнецов
- Зарезавшего двух школьников шизофреника из Китая приговорили к смерти
- В ЕС начинаются выборы в Европарламент
- Регистрация украинского собственника санатория "Молдова" отменена в судебном порядке
- Четверо подростков изнасиловали 12-летнего мальчика - МВД
- СМИ: в Камбодже закрыли сигаретную фабрику, где в табак добавляли опилки
- В Италии перевернулся туристический автобус
- Украина ввела пошлины на цемент для Молдовы, России и Беларуси
- В России автомобиль вылетел с парковки и ударил другую машину.ВИДЕО
- Интерпол спас 50 детей от насильников в Таиланде, США и Австралии
- Джеффри Раш получил рекордную сумму компенсации по иску за клевету
- Минувшей ночью в Бельцах обнаружили труп мужчины
- ДТП в Чимишлии: автомобиль на скорости врезался в грузовик
- На берегу Реута в Бельцах нашли труп мужчины
- Опрос: 67% граждан Молдовы считаю, что блок ACUM виновен в политическом кризисе
- Пара вернулась из роддома, забыв младенца в такси
- Четверо подростков изнасиловали 12-летнего мальчика - МВД
- Крупную партию контрабанды задержали на въезде в Кишинев
- Андрей Нэстасе нападает на медиа-НПО: "Есть у нас одна, строящая из себя большого гуру в обществе"
- Шокирующий случай в Кишиневе: мужчина без причины ударил двух проходящих мимо женщин. ВИДЕО
- Гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят успех
- Гороскоп на июнь: астролог назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены
- Молдова во власти непогоды: прогноз на 19 мая
- Золотая кровь: Самая редкая и ценная группа крови в мире
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вас будут волновать вопросы материального характера. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD