Поставщики почтовых услуг будут предоставлять таможенным органам предварительную информацию о международных посылках, которые доставляются в Республику Молдова.
Это предусмотрено приказом директора Таможенной службы Виталие Врабие, который будет опубликован завтра в "Официальном мониторе Республики Молдова", передает МОЛДПРЕС.
Согласно приказу, информация будет передаваться не менее чем за час до поступления международных почтовых отправлений на таможенную территорию нашей страны.
Предварительная информация, полученная от поставщиков почтовых услуг, будет храниться и использоваться таможенными органами с целью выявления международных почтовых отправлений с риском нарушения таможенного законодательства, а также для проверки работы поставщика почтовых услуг.
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