Как сообщили в пресс-службе законодательного органа, желающие посетить парламент могут зарегистрироваться и заполнить специальную форму на онлайн-платформе https://vizite.parlament.md/, отметив желаемые дату и время экскурсии. После того, как заявка будет рассмотрена, заявителю сообщат о дате и времени визита.

Платформа располагает модулем для онлайн-записи ознакомительных визитов для людей с ограниченными возможностями, передает МОЛДПРЕС.

Парламент Республики Молдова организует экскурсии с гидом для всех желающих посетить законодательный форум и получить информацию о законодательном процессе. Визит может быть запланирован не менее чем за 3 рабочих дня до запланированной даты. Для лиц старше 18 лет вход в здание - только на основании действительного удостоверения личности.

Экскурсия проводится по музею парламента, залу Европы и прилегающим помещениям, а также залу пленарных заседаний. Весь тур длится около часа. Визиты в парламент бесплатны и проводятся в течение всего года, с понедельника по среду.

По статистике, парламент ежегодно посещают в среднем 7000 человек.