Малоизвестное полотно итальянского живописца Лодовико Карраччи, висевшее на стене одной из башен, полностью сохранилось.
Одного из четырех позолоченных ангелов, украшавших поперечный неф собора Парижской Богоматери, нашли практически неповрежденным среди обломков. Реставраторы намерены найти остальные скульптуры, пишет газета La Tribune de l'Art.
Судя по опубликованной фотографии, ангел находится в достаточно хорошем состоянии, передает Корреспондент.
Также стало известно, что малоизвестное полотно итальянского живописца Лодовико Карраччи, висевшее на стене одной из башен, полностью сохранилось.
Скульптуры четырех ангелов были созданы во время реставрации собора в 1728–1729 годах под руководством французского архитектора Жермена Бофрана.
Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник вечером 15 апреля. У собора полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, колонны в нефе и часы.
Кроме того, огонь перекинулся на левую башню собора.Из горящего Нотр-Дама успели вынесли Терновый венец, который по преданию был одет на голову Иисуса Христа незадолго до распятия. Произведения искусства, которые находились в соборе, также удалось спасти.
Notre-Dame : un angelot de la clé de voûte retrouvé https://t.co/8J7trVIuac #Culture pic.twitter.com/VO4vYUSKbd— L'important (@Limportant_fr) May 22, 2019
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