Водителю, укусившего полицейского , грозит до трех лет тюрьмы

Водитель из Хынчешт, укусивший полицейского за палец, предстанет перед судом. Грозит ему до трех лет тюрьмы.

Напомним, 16 апреля мужчину остановили на въезде в село Бозиены. Он сел за руль без прав и, предположительно, был пьян. Алкотест 25-летний водитель на месте пройти отказался.

Более того, он повел себя агрессивно с патрульными, одного даже укусил за палец.

Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности. В прошлом году он получил три года условно за избиение односельчанина.