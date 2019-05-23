Бэнкси выставил свою работу на Венецианском биеннале

Известный стрит-арт художник Бэнкси без приглашения принял участие в 58-м Венецианском биеннале современного искусства и выставил на одной из городских улиц свою картину Venice Oil ("Венеция в масле") с изображением огромного круизного лайнера в одном из каналов города. Об этом художник рассказал на своей странице в Instagram.

"Выставляю свою работу для Венецианском биеннале. Хоть это и самое крупное и престижное событие в мире искусства, меня по какой‑то причине туда не пригласили", — говорится в комментарии к посту, передает IZ.

Огромный круизный корабль, втиснувшийся в узкий канал, Бэнкси изобразил сразу на нескольких холстах, сложив их вместе. Таким образом он пытался привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. Сайт kp.ru уточняет, что гигантские круизные суда на самом деле представляют для Венеции большую проблему, поскольку загрязняют воду.

Как отмечает телеканал "360", художник вместе с картиной недолго пробыл на улице. По некоторым данным, его прогнали полицейские.