Смертельное ДТП в Хынчештах: 18-летний парень погиб на месте

В Хынчештском районе, погиб 18-летний водитель, врезавшийся в дерево. От удара, машину разорвало на две части, а мотор отбросило на несколько десятков метров.

"Какой ужас... Смотри, мотор отлетел на 100 метров и половина машины".

Авария произошла этим утром, в селе Хоржешть. По версии полиции, водитель вылетел с дороги, поскольку потерял управление. Удар о дерево был настолько сильным, что молодой человек скончался на месте, передает canal3.

В машине он был один. Погибший - уроженец села Минжир Хынчештского района.